45% reageerders poll wil deelnemen aan opkoopregeling

De opkoopregeling die half augustus open gaat, zet varkenshouders aan het denken.

Van de 164 varkenshouders die reageerden op een poll van Boerderij overwegen 74, ofwel 45%, zich in te schrijven. Hiervan liggen de meeste bedrijven in concentratiegebied Zuid. 40% van de reageerders boert wel in de aangewezen concentratiegebieden Zuid en Oost, maar wil het bedrijf gewoon voortzetten.

Ook interesse voor opkoopregeling buiten aangewezen gebieden

20 varkenshouders gaven aan dat hun bedrijf niet in een van deze gebieden ligt, maar zich anders wel zouden willen inschrijven. De opkoopregeling is zo opgezet dat alleen varkenshouders in de zwaarst belaste gebieden in Zuid- en Oost-Nederland zich kunnen inschrijven, om zo de milieudruk en overlast op omwonenden te verminderen.