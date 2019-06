World Food Prize voor zaadverdelaar Simon Groot

De Nederlandse zaadveredelaar Simon Groot heeft de prestigieuze World Food Prize gewonnen.

De prijs is hem toegekend omdat hij er voor heeft gezorgd dat miljoenen kleine boeren, met name in Zuidoost-Azië, grotere opbrengsten realiseren door verbeterde zaden voor de groenteproductie. De bekendmaking van de prijs was op maandag 10 juni op een bijeenkomst op het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. Met de prijs is een geldbedrag gemoeid van 250.000 dollar. Groot krijgt de prijs uitgereikt in oktober van dit jaar.

Tropische groente

Onder leiding van Groot is het bedrijf East-West Seed een belangrijk verdelingsbedrijf van tropische groente geworden, met meer dan 4000 medewerkers en 12 onderzoeks- en ontwikkelingsstations in 7 landen. Meer dan 20 miljoen boeren in 60 tropische landen profiteren van het veredelingswerk dat Groot heeft verricht.

Groot is ver in de 80. Hij zei dankbaar en opgewonden tegelijk te zijn dat de World Food Prize wordt uitgereikt aan een groentezaadveredelaar. - Foto: East-West Seed

Verbetering welzijn van miljoenen

Groot werd vergeleken met agrarisch onderzoeker Norman Borlaug, die de Nobelprijs kreeg. Volgens ambassadeur Quin heeft Groot een groot deel van zijn leven gewijd aan de verbetering van het welzijn van miljoenen in de wereld. “Met zijn partner in de Filipijnen begon hij groentevariëteien te ontwikkelen die meer weerstand tegen ziektes hadden en duidelijk hogere opbrengsten.” De groentezaden veroverden de Filipijnen, vervolgens Thailand en Indonesië en de rest van Zuidoost-Azie, aldus Quin. “Voor zijn buitengewone bijdrage verdient hij deze onderscheiding.”

Relatie tussen VS en Nederland

Henne Schuwer, de Nederlandse ambassadeur in Washington zei trots te zijn op Simon Groot. “Dat hij deze prijs krijg, benadrukt de uitstekende relatie tussen de VS en Nederland. Ik hoop dat deze prijs een aanmoediging zal zijn om de relaties tussen beide landen op het gebied van de landbouw verder te versterken.

Carrière

Groot zelf is inmiddels ver in de 80. Hij zei dankbaar en opgewonden tegelijk te zijn dat de World Food Prize wordt uitgereikt aan een groentezaadveredelaar. “Groenteteelt op kleine schaal is een goede manier om inkomen te verwerven op het platteland, de voedselvoorziening te versterken en werkgelegenheid te creëren”, aldus Groot, die economie heeft gestudeerd op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Groot begon zijn carrière als medewerker van een zaadveredelaar. Later reisde hij als internationaal zaadhandelaar de gehele wereld over. Toen het bedrijf waarvoor hij werkte in 1980 werd verkocht, besloot Groot zijn vermogen, kennis en ervaring in te zetten voor kleine boeren in Zuidoost-Azië. Hij zag daar ontwikkelingsmogelijkheden, vertelde hij in 2015, toen hij in Wageningen de Mansholt Business Award kreeg uitgereikt.