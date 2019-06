Vier aanhoudingen wegens mestfraude

De politie heeft donderdag 4 mannen aangehouden die werken voor een mestintermediair uit de omgeving van Zwolle (Ov.).

Het Openbaar Ministerie verdenkt het bedrijf en de 4 aangehouden personen ervan tientallen boeren te hebben gefaciliteerd bij mestfraude.

Het bedrijf is een geregistreerde intermediair die meststoffen verhandelt, vervoert en opslaat en heeft, zo meldt het OM, honderden boeren als klant. Het vermoeden is dat de verdachte boeren die te veel dierlijke meststoffen produceerden, alleen op papier mest af lieten voeren. Hierdoor konden deze boeren meer mest op hun eigen bedrijf toepassen dan officieel is toegestaan. Hierbij zouden valse vervoersdocumenten en facturen zijn opgemaakt om de mestadministratie kloppend te maken.

Omkatten mest

Daarnaast vermoedt het OM dat het bedrijf mest van verschillende dieren en digestaat op papier omkat naar mest van vleesvarkens. Dit zou financieel voordeel opleveren. Door het niet naleven van de regels is de hoeveelheid fosfaat en nitraat uit dierlijke meststoffen niet meer inzichtelijk, meldt het OM.

Gesjoemel met afvalwater

Ook wordt het bedrijf verdacht van het sjoemelen met afvalwater afkomstig van verwerkingsbedrijven van uien en groenten. Op papier zou dit naar een biogasinstallatie gaan maar in werkelijkheid bij bedrijven terechtkomen die het niet mochten ontvangen.

Financieel gewin is onderwerp van onderzoek

De politie doorzocht met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 2 bedrijfspanden in de omgeving van Zwolle en een woning. Er is administratie in beslag genomen. Hoeveel de intermediair met de fraude verdiend heeft is onderwerp van onderzoek.