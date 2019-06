Van Rooi Meat en NVWA in overleg over slachttijden

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaat woensdag in gesprek met Van Rooi Meat in Helmond over het vervroegen van de slachttijden in verband met de hitte.

Dat meldt het ANP. Een woordvoerder van NVWA bevestigt dat. Van Rooi Meat zou graag al om middernacht beginnen met de slacht. Nu kan dat vanaf 04.00 uur. Vanwege de hitte is dit een uur eerder dan normaal. Meerdere verzoeken “Bij roodvleesslachthuizen moeten naast dierenartsen van de NVWA ook officiële assistenten van het bedrijf BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS, red) aanwezig zijn. Het is de NVWA in samenwerking met KDS niet gelukt om de aanvraag van Van Rooi Meat om voor 04:00 uur te slachten in te vullen”, aldus een NVWA-woordvoerder. Meerdere slachterijen hebben bij de NVWA het verzoek ingediend om eerder te beginnen met slachten, zodat dieren niet op het heetst van de dag vervoerd hoeven worden. De NVWA heeft tien verzoeken van pluimveeslachthuizen gehonoreerd. Extra aandacht voor dierenwelzijn Inspecteurs van de NVWA hebben tijdens deze warme dagen extra aandacht voor dierenwelzijn en de maatregelen die bedrijven moeten nemen om hittestress bij dieren te voorkomen. Naast het reguliere toezicht door dierenartsen van de NVWA op slachthuizen en verzamelplaatsen waren er maandag 24 juni 5 mobiele teams met inspecteurs en toezichthoudende dierenartsen actief om extra controles uit te voeren op slachthuizen, verzamelplaatsen en op de weg. Tijdens de controles bleek dat bedrijven over het algemeen voldoende maatregelen nemen om hittestress bij dieren te voorkomen. Boetes en schriftelijke waarschuwingen De NVWA heeft bij 1 varkensslachterij boetes opgelegd en schriftelijke waarschuwingen gegeven aan transporteurs. De varkens hadden last van hittestress omdat niet voldoende maatregelen waren genomen bij de aanvoer van de dieren. Bij een kippenslachter heeft de NVWA een transporteur een schriftelijke waarschuwing gegeven omdat een vrachtwagen met kippen te lang in de zon stond te wachten.