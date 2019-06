VVD wil onderzoek naar veiligheid emissiearme vloeren

VVD-Kamerlid Helma Lodders vindt dat landbouwminister Carola Schouten en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu te weinig rekening houden met de risico’s van emissiearme vloeren.

Lodders roept de minister op om onderzoek te laten doen naar de veiligheid van emissiearme vloeren en om meer oog te hebben voor alternatieve technieken om ammoniakemissies te verlagen.

Aanleiding zijn recente ongevallen waarbij ontploffingen plaatsvonden en dieren omkwamen doordat ze vervolgens in de mestput belandden.

Nooit onderzoek gedaan

De bewindspersonen gaven eerder aan geen aanwijzingen te hebben dat emissiearme vloeren onveilig zijn of dat er aanwijzingen zijn dat er een grotere kans is op ontploffing. Lodders legt zich hier niet bij neer. “Hoe kunt u dit stellen, terwijl er nooit expliciet onderzoek naar is gedaan?”, vraagt ze in haar Kamervragen. Ook wil de VVD-er weten waarom Schouten en Van Veldhoven het rapport van de Brandweeracademie uit 2016 niet betrekken bij het dossier. In dit rapport wordt gerept over de risico’s van moderne stallen.

Lodders vindt dat er te veel nadruk ligt op het halen van milieudoelen en te weinig oog is voor de veiligheid van mens en dier.