Urgenda stelt voor om veenweide te vernatten

Klimaatorganisatie Urgenda wil versneld veenweidegebieden vernatten.

Met het vernatten van de veenweidegebieden kan snel klimaatwinst worden behaald, dus klimaatorganisatie Urgenda stelt voor om dit versneld te gaan doen. Urgenda stelt voor om alvast 5.000 hectare nieuwe natuur aan te leggen op veengrond, de helft van het areaal dat is voorgesteld in de afspraak Natuurnetwerk Nederland.

De Friese veenweideboer Sjoerd Miedema uit Akkrum heeft het startschot gegeven en verhoogt rondom zijn bedrijf het waterpeil met 10 centimeter.

Inkomstenderving

Volgens Urgenda is de maatregel ‘relatief goedkoop’. De organisatie laat hierbij de inkomstenderving voor boeren, die op deze manier geen of minder gebruik kunnen maken van hun (gras)land in deze gebieden buiten beschouwing.

De boer zelf laat aan de organisatie weten dat het mogelijk is om zijn land te vernatten, maar toch hetzelfde inkomen te houden. Dit kan volgens Wiebe Borren, beleidsadviseur bij Natuurmonumenten, omdat de veehouder is overgeschakeld op biologische bedrijfsvoering en nu kan besparen op onder andere mestverwerking.

Natuurmomenten

Natuurmonumenten ondersteunt de voornemens van Urgenda op dit gebied. Bovendien maakt volgens Borren het voorstel van Urgenda deel uit van staand beleid rondom het Nederlands Natuur Netwerk, dat nu in versnelde vorm zou moeten worden uitgevoerd. De provincies zijn hier uitvoerder van.

Beloning CO2-vastlegging

Urgenda citeert de Friese boer: “Ik geniet nu dagelijks van de weidevogels en hopelijk gaat binnenkort de overheid boeren belonen voor het vastleggen van CO 2 ”. Dit laatste is echter nog niet zo ver. De roep om een beloning voor CO 2- vastlegging is er al langer in de sector. Tot nu toe is gebleken dat het lastig is om dergelijke maatregelen te borgen en er zijn ook nog geen afspraken of richtlijnen voor het geven van een beloning hiervoor.