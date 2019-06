Twijfel over onherroepelijkheid PAS-vergunning

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg kan mogelijk alsnog een streep zetten door afgegeven en onherroepelijke toestemmingsbesluiten voor de Natuurbeschermingswet (PAS-vergunningen).

De Raad van State heeft in januari – in een zaak die op zich niets te maken heeft met het Programma Aanpak Stikstof – vragen gesteld aan de Europese rechter.

De Raad van State legt onder andere aan het Luxemburgse Hof voor of de Nederlandse rechter mag uitgaan van voorschriften in een vergunning, ook al zijn die voorschriften in strijd met Europese regels. De kwestie heeft betrekking op een lpg-tankstation.

PAS-vergunningen zijn afgegeven onder het Programma Aanpak Stikstof voordat de rechter een streep haalde door het PAS. Onherroepelijke vergunningen zijn niet meer onder de rechter en kunnen in principe niet meer worden aangevochten.

Ouwehand: afgegeven vergunningen niet waterdicht

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) zei vorige week tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof dat de afgegeven vergunningen niet waterdicht zijn.

De Raad van State heeft daarover in de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof een andere uitleg gegeven. Volgens een persbericht van de Raad van State hebben de uitspraken over het PAS “geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn en die dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten. Die vergunningen blijven gewoon gelden”.

Landbouwminister Carola Schouten gaat ervan uit dat onherroepelijke toestemmingsbesluiten (vergunningen) van kracht blijven. “Daar houden we ons nu aan vast. We gaan nu niet speculeren over mogelijke toekomstige oordelen van de Europese rechter.”