Stikstofdepositie ruim 38% afgenomen

De stikstofdepositie in Nederland is in 2017 met bijna 39% afgenomen ten opzichte van 1990.

De depositie bedroeg in 2017 1.655 mol stikstof per hectare per jaar, terwijl dat in 1990 nog 2.708 mol was. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving (CLO), een samenwerkingverband van het CBS.

De daling in stikstofdepositie op lange termijn (1990-2017) is volgens het CLO het gevolg van lagere emissies van zowel stikstofoxiden als van ammoniak uit de landbouwsector. Ook spelen jaarlijks de weersomstandigheden een rol, waarmee de depositie kan fluctueren in de orde van grootte van 10%.

Stikstofdepositie in het jaar 2017, uitgedrukt in mol stikstof per hectare. - Foto: CLO / RIVM 2019

Regionaal grote verschillen

Regionaal komen grote verschillen voor in stikstofdepositie. In de Gelderse Vallei en de Peel komen deposities voor van ongeveer 4.000 mol stikstof per hectare per jaar. Volgens het CLO komt dat vooral door de hoge lokale ammoniakuitstoot van de intensieve veehouderij. Ammoniak (NH3) zou namelijk op lage hoogtes vrij komen en snel deponeren. Daarmee blijft de stof dicht bij de boerderij. Rondom grote steden werden juist hogere emissiewaarden van stikstofoxiden (NOx) gevonden.

Hoogste uitstoot

De agrarische sector is volgens het CLO verantwoordelijk voor de hoogste uitstoot van stikstofverbindingen, die in totaal goed is voor 42% van de totale stikstofdepositie in Nederland.