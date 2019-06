Meststromen moeten waterdicht worden

De mestketen wil toe naar een sluitende registratie van meststromen in Nederland.

Daarvoor is een systeem opgezet met specifieke voorschriften voor producenten, gebruikers, transporteurs en verwerkers van dierlijke mest. Deze voorschriften en de certificering van de mestsector zijn als ‘Kwaliteitsregeling Keurmest’ ter inzage gelegd door de Stichting MestAfzetControle (MAC).

Fraude uitbannen

De certificering van de mestketen is een belangrijke vervolgstap in het plan ’Samenwerken in een eerlijke keten’. Dat plan van aanpak is eind 2017 gelanceerd door de sector om fraude met mest uit te bannen. Er zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van LNV enerzijds en LTO Nederland, de POV, Cumela Nederland, Transport en Logistiek Nederland en Rabobank namens de mestketen.

Ruud Huirne, voorzitter van Stichting MAC, omschrijft de nieuwe stap als volgt: “We gaan als mestsector samen bouwen aan een transparante en eerlijke mestketen. Het verleden heeft bewezen dat onze landbouwketens tot een van de innovatiefste en krachtigste behoren in de wereld. Dat gaan we nu opnieuw doen, met mest.”

Elke schakel in de mestketen wordt betrokken in de certificering met specifieke modules

Grote meststromen sluiten

Om het systeem sluitend te krijgen, wordt elke schakel in de mestketen betrokken in de certificering met specifieke modules. Van producent (veehouders) via de module ’handel en verwerking’ tot de eindgebruiker zoals akkerbouwers en vollegrondgroentetelers. Bij de producenten worden de grote meststromen meegenomen. Dat betreft melkleverende bedrijven (met mestcodes 10, 13 en 14), varkensbedrijven (mestcodes 40, 41, 43, 46 en 50) en pluimveebedrijven met mestcodes 32, 33, 35 en 39.

Lijst met voorschriften

Elke deelnemer moet in ieder geval een overeenkomst hebben met een certificerende instantie, wijzigingen van het bedrijf doorgeven en meewerken aan controles. Enkele belangrijke specifieke voorschriften zijn:

een volledig sluitende fosfaat-, stikstof-, en mestbalans in alle schakels;

aan- en afvoer van mest op basis van de juiste gegevens in alle schakels;

gehaltes moeten voldoen aan een geactualiseerde tabel met bandbreedtes bij producenten en vervoerders;

producenten moeten laadlocaties nummeren en voorzien van de betreffende mestcode;

gebruikers moeten een bemestingsplan maken voor het hele bedrijf;

vervoermiddelen moeten beschikken over een volgsysteem (track en trace) anders dan (AGR-GPS en de gegevens moeten overeenstemmen.

De geplande ingangsdatum is vooralsnog vastgesteld op 1 januari 2020

Voorschriften ter inzage

De voorschriften per module en de tabel met mestbandbreedtes liggen nu ter inzage, reageren kan via info@mestafzetcontrole.nl. Reacties kunnen ingediend worden tot 15 juli 2019. Het is de bedoeling dat op 1 augustus de definitieve voorschriften zijn vastgesteld. MAC gaat dan aan de slag met de uitvoering inclusief het opzetten van de benodigde automatisering. De geplande ingangsdatum is vooralsnog vastgesteld op 1 januari 2020.