Schouten wil legalisering PAS-melding en beweiding

Minister wil met provincies afspreken dat niet gehandhaafd wordt op ‘illegaal’ beweiden en bemesten.

De regering werkt aan een legaliseringsplan om te voorkomen dat bedrijven die tot 29 mei onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) legaal waren, nu in een ongewisse situatie komen. Dat gaat om ruim 3.300 bedrijven die onder het PAS meldingen hebben gedaan, voor ontwikkelingen met een lage stikstofdepositie en om bedrijven die beweiden en bemesten.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft dat donderdagavond 20 juni gemeld in debat met de Tweede Kamer over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. “Uitgangspunt is dat activiteiten die tot de uitspraak legaal waren – ik noem beweiden en bemesten – voor de toekomst zo veel mogelijk worden gelegaliseerd”, aldus Schouten.

‘Illegale’ beweiding en bemesting

De minister wil met de provincies afspreken dat er voorlopig niet gehandhaafd zal worden op ‘illegaal’ beweiden en bemesten, ook al worden er handhavingsverzoeken gedaan door milieugroeperingen.

De Raad van State bepaalde op 29 mei dat het Programma Aanpak Stikstof niet langer de grondslag mag zijn voor de afgifte van vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet. Ruim 3.300 bedrijven, grotendeels veehouderijbedrijven, hadden op grond van het PAS geen vergunning nodig, omdat de stikstofuitstoot beneden een grenswaarde bleef van maximaal 1 mol per hectare per jaar.

Opnieuw overleg met provincies

Hoe het kabinet de ‘legaliseringsactie’ vorm geeft is nog onduidelijk. De minister wil daarover op korte termijn meer duidelijkheid geven. Vandaag (vrijdag 21 juni) is er opnieuw overleg met provincies, gemeenten en waterschappen over de ontstane situatie.

Debat Tweede Kamer

Tijdens het debat in de Tweede Kamer, dat in de vroege ochtend van vrijdag werd afgehamerd, opperde CDA’er Geurts een commissie in te stellen die gaat zoeken naar de oplossingen voor de problemen die ontstaan door de uitspraak voor geplande economische ontwikkelingen. Een meerderheid van de Kamer steunt dat idee.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geven het kabinet de opdracht te zoeken naar een nieuw juridisch kader waardoor de vergunningverlening weer op gang komt voor economische activiteiten rondom Natura 2000-gebieden, “met de juiste balans van economie en natuur”, aldus de coalitiepartijen.

Economie versus natuur

Wat de juiste balans is tussen natuur en economie is overigens binnen de coalitie nog geen uitgemaakte zaak. VVD en CDA leggen in de balans meer gewicht bij de economie, terwijl D66 en ChristenUnie het accent meer leggen bij de natuur.

GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP vinden dat de rechterlijke uitspraak duidelijk maakt dat nu een beperking van de stikstofuitstoot van de veehouderij het meest voor de hand ligt. Daarbij haalden ze ook een rapport van de Algemene Rekenkamer aan, dat vlak voor het debat openbaar werd en waarin werd duidelijk gemaakt dat ondanks veel regelgeving de milieudruk vanuit de veehouderij niet is beteugeld.