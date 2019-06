Ruim 3.000 bedrijven ‘illegaal’ door PAS-uitspraak

Meer dan 3.000 bedrijven zijn als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof opeens niet meer legaal. Het gaat om bedrijven die meldingen hebben gedaan voor activiteiten onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De bedrijven zijn door de uitspraak vergunningplichtig geworden onder de Natuurbeschermingswet. Dat schrijft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in een brief aan de Tweede Kamer.

3.302 bedrijven, het merendeel daarvan betreft landbouwbedrijven, waren op grond van een PAS-melding tot nu toe vrijgesteld van een vergunning. Minister Schouten vindt het noodzakelijk om tot een oplossing te komen voor de activiteiten die in de afgelopen jaren via meldingen zijn geregistreerd. De minister wil voor de zomer meer duidelijkheid geven. Advocaat Paul Bodden is niet optimistisch, zo liet hij dinsdag blijken op een informatiebijeenkomst van Hekkelman Advocaten in Lent.

Uitspraak over vergunningen Natuurbeschermingswet RvS duidelijk

Ondertussen willen milieugroeperingen via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur de gegevens verkrijgen van alle bedrijven die een melding hebben gedaan. Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment constateerde gisteren: “Adviseurs zijn nu al weer bezig om te zoeken naar manieren om onder de toch heel duidelijke uitspraak uit te komen.” Hij vraagt zich bovendien af of ‘bestuurders dan helemaal niets hebben geleerd’.

De overheid gaat door met maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken

Door de uitspraak van de Raad van State zijn die meldingen echter met terugwerkende kracht niet rechtmatig verklaard. De overheid ging ervan uit dat de vereiste beoordeling van de ontwikkelingen in lijn was met de Europese Habitatrichtlijn, maar de hoogste bestuursrechter is het daarmee niet eens. Schouten schrijft aan de Tweede Kamer: “Als gevolg van de uitspraak moet dus voor alle activiteiten die onder de vrijstelling zijn geregistreerd alsnog een toestemmingsbesluit worden verleend.”

De minister wil ‘pragmatisch’ omgaan met de eisen die de Raad van State stelt aan beweiden en bemesten. Volgens de uitspraak van de Raad van State is daarvoor een vergunning nodig.

Overheden met grote urgentie ontstane problemen te lijf

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben samen met de provincies een team van specialisten samengesteld dat ‘met grote urgentie’ moet werken aan de mogelijke oplossing van de problemen die door de uitspraak zijn ontstaan. Schouten wil zo mogelijk een ‘nieuwe toekomstbestendige stikstofaanpak’ realiseren, in samenspraak met kabinet, mede-overheden en andere maatschappelijke partners.

De overheid gaat door met maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken en met maatregelen in natuurgebieden om de voor stikstof gevoelige natuur te herstellen.

Medeauteur: Wim Esselink