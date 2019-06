Rijkswaterstaat houdt extra water vast in IJsselmeer

Rijkswaterstaat houdt extra water vast in het IJsselmeer en het Volkerak Zommeer om de beschikbaarheid van zoetwater zo hoog mogelijk te houden.

Dat schrijft de Landelijke Comissie Waterverdeling (LCW) in de 4e droogtemonitor van dit jaar. LCW, bestaande uit vertegenwoordigers van waterschappen, Rijkswaterstaat en deskundigen op het gebied van water en weer, komt alleen bij elkaar als er een tekort aan water dreigt in Nederland.

De gevolgen van vorige zomer zijn nog altijd te merken in de grondwaterstanden

Voldoende voor watervraag

De wateraanvoer vanuit de Maas en Rijn zijn volgens de commissie ‘ruim voldoende’ om aan de watervraag van de komende weken te voldoen. Er is nog geen sprake van verzilting van het water, wat vooral aan het eind van vorige zomer een belangrijk punt was.

De gevolgen van vorige zomer zijn nog altijd te merken in de grondwaterstanden, plaatselijk zijn er nog altijd zeer lage standen. Daar komt nu dus weinig verandering in. Enkele waterschappen hebben het peil opgezet, of hebben beregeningsverboden uit oppervlaktewater of grondwater ingesteld.

In mei was het koel, droog en vrij zonnig. De neerslag was fors minder dan normaal: 33 mm dit jaar tegen 61 mm.

Verschillen groot

De verschillen tussen regio’s zijn groot, zo was het ook erg droog in de stroomgebieden van de beide grote rivieren. De komende dagen komt bijna dagelijks regen voor, zo’n 5 tot 10 mm per dag. Van 21 juni tot 11 juli worden neerslaghoeveelheden en maximumtemperaturen verwacht rond of net onder het langjarig gemiddelde. Naar verwachting leidt dit weerbeeld tot een gematigde stijging van het neerslagtekort.