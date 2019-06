Omzet voeding met een keurmerk verdubbeld

Er worden steeds meer duurzamere producten met een keurmerk verkocht.

Dat blijkt uit cijfers van de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI. In 2014 werd bijna € 1,9 miljard besteed aan duurzamere producten met een keurmerk. In 2018 was dit ruim € 4,1 miljard. Dit is exclusief Aldi en Lidl. Het aandeel van de keurmerken is inmiddels opgelopen tot 17% van de gehele markt.

De keurmerken die meegenomen zijn in dit onderzoek zijn Beter Leven, BIO, MSC (vis), ASC (vis), PlanetProof/Milieukeur en overige keurmerken.

Beter Leven-keurmerk grootste

Het grootste keurmerk is het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Dit keurmerk groeide met 25% het hardst in 2018. De groei zat hem voornamelijk in eieren. Twee op de 3 eieren heeft inmiddels een Beter Leven-keurmerk.

De aandelen van producten met een van de gemeten keurmerken zijn het grootst binnen vis (70%), eieren (67%) en vleeswaren (41%). De verwachting is dat de groei van producten met een duurzamer keurmerk zal doorzetten. Nieuwe keurmerken doen hun intrede, denk aan bijvoorbeeld het PlanetProof-keurmerk op zuivelproducten. Keurmerken op producten zijn vaker regel dan uitzondering.