Omzet landbouwproducten groothandels plust 7%

In het eerste kwartaal van 2019 heeft de groothandel en handelsbemiddeling bijna 7% meer omzet behaald uit verkoop van landbouwproducten dan in diezelfde periode een jaar eerder.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe kwartaalcijfers. De omzet van alle sectoren samen steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met ruim 3%.

Vooral handelaren in akkerbouwproducten zetten meer om, meldt het CBS. Onder akkerbouwproducten vallen onder meer granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer. Ook handelaren in bloemen en planten boekten flink meer omzet in het eerste kwartaal van dit jaar.

Op nummer 2 in de lijst met omzetstijgingen in de groothandelsector staan industriemachines met een toename van ruim 5,5%. Daarna volgt de non-food sector (3,6%), de voedingsmiddelensector (2,6%), olie- en steenkool (2,2%) en tot slot de ICT-apparatuur (1,8%).

Vertrouwen ondernemers neemt iets af

Het vertrouwen van ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling is in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna twee punten afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal 2019. Daarmee komt de stemmingsindex op een score van 13,4 punten: de laagste score in ruim twee jaar tijd. Wel bleef het vertrouwen van groothandelaren iets hoger dan het gemiddelde in het niet-financiële bedrijfsleven (12 punten). Er zijn in het tweede kwartaal per saldo meer ondernemers in de groothandel die verwachten dat hun omzet toe zal nemen.

Aantal faillissementen blijft laag

In het eerste kwartaal van 2019 werden 94 faillissementen uitgesproken in de groothandel en handelsbemiddeling. Sinds kwartaal twee in 2017 ligt dat aantal onder de 100. In 2013 werden nog ruim 200 faillissementen per kwartaal uitgesproken.