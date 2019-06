OM wil frauderende familie Van den Broek in de cel

Volgens het OM wist Van den Broek illegaal een mestoverschot van bijna 100 miljoen kilo weg te werken.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch heeft 4 jaar celstraf geëist tegen mesthandelaar Anthony van den Broek uit Lierop (N.-Br.). Met 7 familieleden en bekenden stond hij afgelopen donderdag 20 juni voor de rechter. Tegen de overige familieleden en bekenden werd 18 maanden geëist, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook wil de officier van justitie de verdachten het crimineel verdiende geld ontnemen. Het onderzoek duurde lang.

Vervalsing laadgegevens

Volgens het OM was Van den Broek in staat om tussen 2010 en 2014 een mestoverschot van bijna 100 miljoen kilo weg te werken. Hiermee was € 15 miljoen gemoeid. De mestregels werden volgens het OM onder meer omzeild door laad- en losmeldingen te vervalsen. Ook werden verplichte volgsystemen uitgeschakeld of gemanipuleerd. Dit gebeurde in wisselende samenstelling, in georganiseerd verband. Dit schrijft het OM.

Dwangsom

In 2009 kreeg Van den Broek een dwangsom van € 9 miljoen opgelegd door de provincie. Die is het zat dat de ondernemer jarenlang de regels stelselmatig overtreedt, onder meer op het gebied van mestverwerking, mesttransporten en dierenwelzijn. In 2012 doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een inval bij het bedrijf van Van den Broek. Eerder werd hij ook al aangehouden voor fraude. De broer van Anthony, varkenshouder Bram van den Broek, kreeg eerder dit jaar een dwangsom opgelegd van € 345.000 vanwege illegale mesthandel.