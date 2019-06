NVWA betaalt € 11 miljoen terug aan slachterijen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betaalt bijna € 11 miljoen terug aan slachterijen vanwege ten onrechte geheven keuringskosten. Het bedrag is inclusief ongeveer € 1 miljoen aan rente.

De terugbetaling vloeit voort uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). CBb vindt dat de opleidingskosten van dierenartsen en assistenten niet mogen worden doorberekend aan slachterijen.

Naar aanleiding van de uitspraak heeft NVWA de tarieven voor dit jaar al aangepast. Dat leidt tot een vermindering van de inkomsten van NVWA van € 4,4 miljoen. Het gevolg van de uitspraak is dat een deel van de keuringskosten moet worden terugbetaald. Daarvoor is nu bijna € 11 miljoen gereserveerd in de aangepaste begroting voor 2016.

Ministerie heeft pot(je) geld voor het voeren van procedures

Er loopt nog een procedure bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg over welke kosten wel en welke niet aan slachterijen mogen worden doorberekend.

Het ministerie heeft € 6 miljoen aan extra kosten voor het voeren van procedures. “Dit is een gevolg van een flinke toename in beroepszaken bij het CBb waardoor de werklast van RVO.nl, die betrokken is bij de uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel en het fosfaatreductieplan, is toegenomen”, aldus de minister.