Minder monsters, vaker actie bij veevoercontrole

Veevoertoezichthouder Securefeed heeft vorig jaar minder vaak contaminanten aangetroffen in veevoermonsters, maar iets vaker vervuilingen boven de actie- en afkeurgrens. Dit blijkt uit het jaarverslag 2018 van de organisatie.

Securefeed liet in 2018 zo’n 170.000 monsters nemen van veevoer, wat ongeveer 50.000 minder is dan in het jaar ervoor. In 2017 werden in 9.565 gevallen sporen van contaminanten aangetroffen, in 2018 gebeurde dat in 6.607 gevallen. Hoewel toen minder vaak iets werd aangetroffen, waren er meer situaties waarbij de actiegrens werd overschreden. Dat gebeurde 67 keer. In 2017 was dat 52 keer. Oorzaak waren in de meeste gevallen vervuilingen van het voer met schimmelgifstoffen (mycotoxinen). Ook werd enkele keren te veel fluor in monocalciumfosfaat en blauwzuur in lijnzaadschilfers aangetroffen.

Minder vaak controles op aflactocine B1

In 2017 werden in 2 gevallen veevoeders afgekeurd, vorig jaar gebeurde dat 3 keer. In 2 van die gevallen kwam het door te veel zware metalen in nevenstromen van groenten en fruit. Securefeed vermoedt dat grondresten daarvoor verantwoordelijk waren. In het andere geval ging het om vervuiling van palmpitschilfers met lood.

Het aantal vervuilingen van melkveevoer met aflatocine B1 is in de laatste 4 jaren sterk afgenomen, zowel qua aantal gevallen als niveau van vervuiling. Vorig jaar werd de stof nog in 0,5% van de gevallen aangetroffen, tegen 1,1% in 2016. Vanwege de afname is vorig jaar besloten minder vaak te controleren, van wekelijk naar maandelijks. Wel is deze verlaging voorbehouden aan deelnemers die eerst 6 maanden lang wekelijks hun voer laten controleren en waar dan geen waarden boven 1 ppb zijn waargenomen. Ook is de meldplicht verscherpt. Bij waarden van meer dan 2 ppb wordt weer wekelijks gecontroleerd. De afkeurgrens ligt op 2,5 ppb. De wettelijke norm is 2 keer zo hoog.