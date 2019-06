Medewerkers Jan Bakker weer vrij

Onderneming Jan Bakker vindt zelf dat bij registratie van stoffen altijd te goeder trouw is gehandeld.

De medewerkers van mestverwerkings- en transportbedrijf Jan Bakker in Hattemerbroek (Gld.) die afgelopen week waren opgepakt op verdenking van mestfraude, zijn in het weekend weer vrijgelaten. Dat laat het bedrijf in een persverklaring weten. Ze zijn vandaag (dinsdag) weer aan het werk gegaan. De medewerkers hebben meegewerkt aan het onderzoek, meldt de woordvoering van Jan Bakker, en wachten nu het vervolg af.

Interpretatie regels

In het persbericht gaat het bedrijf ook in op de inhoud van de zaak. “Het onderzoek speelt zich af in de context van wetgeving op het vlak van milieubeheer. In het verleden is meerdere malen met onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) overlegd over hoe zaken te administreren, aangezien regels vaak op verschillende wijzen kunnen worden geïnterpreteerd.”

Het is onze taak, als één van de grootste mestverwerkers, bij te dragen aan werkbaar systeem

Vereenvoudiging regels

Jan Bakker vindt zelf dat bij de registratie en administratie van stoffen die het opslaat en uitlevert, altijd te goeder trouw is gehandeld. Het bedrijf memoreert herhaaldelijk dat op verzoek van de overheid meegedacht is om regelgeving te verbeteren en te vereenvoudigen. De samenwerking met instanties als de NVWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zou zonder meer goed zijn. “Het bedrijf beschouwt het immers als haar maatschappelijke taak om, als één van de grootste mestverwerkers van Nederland, bij te dragen aan een werkbaar en doelmatig systeem.”

Open dag gaat door

Alle bedrijfsactiviteiten gaan door. Het onderzoek zou daarop geen invloed hebben en het niet hinderen. De open dag (vrijdag 21 en zaterdag 22 juni) in verband met de verhuizing naar de nieuwe hoofdvestiging in Hattemerbroek gaat door.