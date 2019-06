LTO: gewasderogatie en koolstofbemesting in mestbeleid

LTO Nederland presenteerde een 10-puntenplan voor toekomstig mestbeleid.

De bodem staat centraal en is de basis voor milieukwaliteit. Boeren kunnen kiezen voor een forfaitair of meer verfijnd systeem. Dat zijn belangrijke elementen in het beleidsplan voor toekomstig mestbeleid van LTO Nederland. LTO presenteerde het plan met 10 punten op 13 juni in Berkel en Rodenrijs.

Gebruik dierlijke mest voorbeeld kringlooplandbouw

Dierlijke mest wordt optimaal gebruikt in het LTO-plan omdat dat het voorbeeld is van kringlooplandbouw volgens de belangenbehartiger. Met de al eerder aangekondigde keuze voor gewasderogatie en koolstofbemesting sluit de visie aan bij afspraken uit het Klimaatakkoord.

Duurzame mestketen

Volgens Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem- en waterkwaliteit, is het een ‘gedegen en integraal plan’. Van Dongen zegt dat LTO wil dat alle mest die niet past binnen de Nederlandse vraag verwerkt wordt tot kwaliteitsproducten voor telers en andere afnemers in binnen- en buitenland. “Daar hoort ook de bouw van een duurzame mestketen bij, en dat doen we samen met andere partijen in de keten”, aldus van Dongen.

Beleidsplan met 10 punten

Het beleidsplan omvat 10 punten: de eerste 3 gaan over bodem centraal, de groene grondstoffeneconomie en verlagen van emissie waar nodig. Dan maakt LTO systeemkeuzes: maatwerk moet regels passend maken voor bedrijf en keten via forfaitaire regels of juist meer verfijnd, en overbodige regelgeving moet worden afgeschaft. De laatste punten omvatten het gebruiksnormenstelsel, middelvoorschriften, productie en afzet van mineralen, en als laatste het volumebeleid.

Het beleidsplan is opgesteld door LTO Nederland, de POV en het NAJK.

Co-auteur: Mariska Vermaas

