LLTB besteedt aandacht aan omgang controlebezoeken

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) gaat een themabijeenkomst organiseren hoe als boer om te gaan met onaangekondigde controlebezoeken.

Dat meldt de LLTB op haar website. Aanleiding voor het organiseren van de bijeenkomst is dat meerdere leden dit onderwerp onder de aandacht brachten tijdens Ledencafés. Doel is om meer handvatten te bieden bij een bezoek van erfbetreders.

Onduidelijkheid over controles

Erfbetreders zoals medewerkers van gemeenten, provincie, of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kunnen zich onaangekondigd melden om een bedrijf te controleren. Daarmee is het voor de boer onduidelijk hoelang een controle duurt en wanneer het werk weer voortgezet kan worden. De bijeenkomst is op 20 juni aanstaan in Ysselsteyn.