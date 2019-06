Klimaatakkoord is nog lang niet akkoord voor LTO

“Het is gelukt!”, met die triomfantelijke woorden opende minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, de persconferentie waar het kabinet vrijdag het klimaatakkoord presenteerde. Wiebes werd bijgestaan tijdens de bijeenkomst door zijn collega’s Kajsa Olengren (Binnenlandse Zaken), Carola Schouten (Landbouw) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Volgens Wiebes is het klimaatakkoord beter, ambitieuzer en goedkoper geworden dan in eerste instantie verwacht. “We zullen anders en innovatiever gaan produceren in de komende 30 jaar.” Een halvering van de CO 2 -uitstoot ziet het kabinet als haalbaar. Pieter van Geel de voorzitter van de landbouwtafel kreeg een speciale pluim van Wiebes. “Jij hebt het onmogelijke gepresteerd, een magistrale prestatie om in de periode tot 2030 niet 3,5 maar 6 Megaton CO 2 -reductie te realiseren in de landbouw.”

Eric Wiebes, Carola Schouten en Kasja Ollongren en Stientje van Veldhoven tijdens de presentatie van het Klimaatakkoord, een groot pakket maatregelen om de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. - Foto: ANP

In haar toelichting op de landbouwparagraaf in het klimaatakkoord benadrukte landbouwminister Schouten opnieuw hoe trots ze is op de uitkomsten van de landbouwtafel. Volgens Schouten zal de aanpak er een zijn die passend bij de boeren is. “Veehouders gaan verduurzamen, daar zijn ze ook al fors mee bezig. Voor de verdere verduurzaming zullen we rekening houden met het inkomen van de boer. Boeren moet blijven lonen.”

Schouten is niet bang dat de doelen niet gehaald zullen omdat het klimaatplan uitdrukkelijk spreekt over ‘vrijwilligheid’. “De sector is een innovatieve, boeren willen stappen vooruit maken. Juist het klimaatplan biedt voldoende ruimte om ook in de toekomst op een goede manier te kunnen blijven boeren.”

LTO-mannen niet direct enthousiast over nieuwe klimaatakkoord

Voor Kees van Zelderen, portefeuillehouder Klimaat en Duurzame Energie van LTO Nederland, gaat het nu nog een stap te ver om te spreken over een akkoord. “Tot december hebben we samen op getrokken als partijen, maar daarna is het klimaatplan naar het kabinet geschoven. Deze versie is duidelijk de aangepaste versie van het kabinet. Daar moeten we goed naar kijken.” Van Zelderen was namens LTO Nederland aangeschoven bij de landbouwklimaattafel.

LTO-voorman Marc Calon gaat nog een stap verder in zijn bewoordingen. “Er is geen akkoord, zoals de titel ‘Klimaatakkoord’ suggereert. Wij gaan als LTO niet zomaar een handtekening onder dit klimaatakkoord zetten.” Dat zei Calon al bij BNR Nieuwsradio voor de presentatie van het rapport en dat herhaalde hij ’s middags na de persconferentie nogmaals. Net als Van Zelderen is Calon van mening dat door het kabinet de laatste tijd eenzijdig dingen in het plan zijn gewijzigd. Daarom zijn eerst opnieuw doorrekenen en nadrukkelijk overleg met leden nodig. “We gaan ons pas committeren aan het plan als we ook kunnen leveren, daar moeten we eerst intern over spreken. Boeren tekenen geen ongedekte cheques.”

Ik ben vakbondsman en u bent bestuurder, ik zal toch echt eerst met mijn achterban in gesprek moeten

LTO-voorman Marc Calon

In het komende half jaar zullen door het hele land LTO-bijeenkomsten georganiseerd worden. “Er moet vertrouwen bij onze achterban zijn dat het een realistisch plan is, en dat er daadwerkelijk rekening gehouden gaat worden met het inkomen van de boer”, zegt Van Zelderen.

Volgens Marc Calon staat de agrarische sector voor zeer grote investeringen. Hij complimenteert Carola Schouten ermee dat ze een miljard euro extra heeft los weten te krijgen voor de landbouwsector. “Maar daar zijn we er niet mee. In de komende 10 jaar is € 11 miljard nodig om aan de klimaatdoelen te voldoen. Daarvan is € 6,5 miljard ‘onrendabel’, dus met een subsidie van € 3 miljard komen we nog steeds € 3,5 miljard tekort. De financiering moet wel rond komen.”

Minster ziet zich graag gesteund door LTO

Waarschijnlijk niet geheel toevallig zocht Carola Schouten na afloop van de persconferentie Calon op om hem ‘aan te sporen’ zich toch vooral hard te maken voor het huidige klimaatakkoord naar zijn LTO-leden. “Ik ben vakbondsman en u bent bestuurder, ik zal toch echt eerst met mijn achterban in gesprek moeten”, liet Calon daarop aan Schouten weten.

LTO’er Kees van Zelderen is optimistisch gestemd. “Als basis is het klimaatplan een goed uitgangspunt. Maar er moet nog wel aan gewerkt worden. Boeren moeten het vertrouwen hebben dat het een integrale visie is waar ze wat mee kunnen. Het komende half jaar moet blijken of we daar uit gaan komen.”

Milieuorganisaties en vakbond vinden akkoord niet goed genoeg

Al voor de persconferentie lieten de milieuorganisaties Greenpeace en Milieudefensie weten dat het klimaatplan in hun ogen onvoldoende is om tot een eerlijk en effectief klimaatbeleid te komen. Vakbond FNV sluit zich daarbij aan. “Er zijn enkele cruciale verbeteringen nodig om te zorgen dat we de juiste doorbraken realiseren voor Nederland en de wereld”, zei Greenpeace-directeur Joris Thijssen op een eigen persconferentie.