Kabinet wil minimumprijs voor CO2-uitstoot stroomproducent

Bedrijven die elektriciteit produceren, moeten vanaf 2020 een heffing gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten.

Het kabinet heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend. De voorgestelde minimum CO 2 -prijs is € 12,30 per ton in 2020 en wordt daarna jaarlijks in kleine stappen verhoogd tot een structureel maximum van € 31,90 per ton vanaf 2030. De CO 2 -heffing geldt alleen voor bedrijven die op grote schaal elektriciteit produceren en onder het Europese ETS-systeem vallen. Het gaat om ongeveer 150 bedrijven. Kleinschalige producenten van elektriciteit, zoals boeren met een biogasinstallatie of zonnepanelen of glastuinbouwbedrijven met WKK-installaties krijgen niet te maken met de heffing. Enkele grootschalige tuinbouwbedrijven vallen nu nog wel onder het ETS-systeem, maar het is de bedoeling dat deze bedrijven per 2021 onder het CO 2 -sectorsysteem voor de glastuinbouw gaan vallen.

Motivatie om klimaatmaatregelen te nemen