Joint venture Agrifirm en Land O‘Lakes voor Chinese markt

Agrifirm stapt in een samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Land O‘Lakes voor de productie van diervoer voor melkvee in China.

De twee bedrijven richten een nieuw bedrijf op, genaamd Agrilakes. Hiermee willen Agrifirm en Land O‘Lakes het groeiende klantenbestand onder melkveehouders in China beter bedienen.

“Wij hebben meer dan 100 jaar ervaring in de voederindustrie, waaronder ook vele tientallen jaren in China. Deze kennis gaan wij volledig inzetten voor Agrilakes. Wij kijken ernaar uit om de Chinese melkveehouders, onze klanten, succesvol te ondersteunen en onze marktaanwezigheid in China te versterken in samenwerking met Land O’Lakes”, aldus CEO Dick Hordijk.

Inspelen op groeiende melkveesector

Agrifirm is al enkele jaren actief in China, vooral met de productie van voeders voor varkens. Eerder dit jaar vertelde Hordijk dat de activiteiten van Agrifirm in China te lijden hebben onder de Afrikaanse varkenspest die daar is uitgebroken. “China is een belangrijke markt voor ons. We zijn daar vooral actief in de varkens, maar we gaan kijken naar verbreding van ons portfolio om daar minder afhankelijk te zijn van die sector”, aldus Hordijk tijdens de presentatie van de jaarcijfers in maart. Later gaf de CEO al aan te willen inspelen op de groeiende melkveesector in China.

Agrilakes zal in eerste instantie worden gevestigd in een bestaande productiefaciliteit in Tianjin. Plannen zijn er om een nieuwe fabriek te bouwen op een aangrenzend perceel.

Land O‘Lakes is een coöperatie met een jaaromzet van $ 15 miljard en actief in meer dan 60 landen. Het is één van de grootste coöperaties in de VS en actief in de gehele agro- en voedselketen.