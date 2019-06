Hitteprotocollen veehouderij in werking getreden

Hitteprotocollen zijn in werking getreden nu temperaturen stijgen tot boven de 30 graden.

De maand juni 2019 is hard op weg de heetste junimaand ooit te worden. Dat meldde weersite ‘weeronline.nl’ afgelopen zondag. Op maandag 24 juni zijn overal in Nederland de diverse hitteprotocollen in werking getreden.

Veetransporten

Veetransporten verlopen volgens een nationaal plan met afspraken tussen organisaties voor veehandel en -transport en de slachterijsector. De NVWA kondigde vrijdag al aan dat zij extra gaat controleren als de temperatuur boven de 27 graden uitkomt.

De organisatie hanteert een tropenrooster voor exportkeuringen en keuringen op slachterijen. Dit houdt in dat er – indien mogelijk – gecertificeerd wordt tussen 04:00 en 22:00 uur.

Vion neemt maatregelen

Bij Vion in Boxtel zijn de maatregelen om vee in vrachtwagens koel te houden uitgebreid: meer ventilatoren, wit plastic om opwarming van het asfalt te verminderen en tegelijkertijd koelen met water. Vion kondigde vrijdag aan dat er wordt gewerkt aan een overkapping voor de vrachtwagens die varkens af komen leveren.

Koeien ’s nachts weiden

Op het nieuwe onderzoekscentrum Swine Nutrition Centre (SNC) De Elsenpas van De Heus wordt de lucht gekoeld via waterverneveling voor de inlaat van lucht. Melkveehouders kiezen ervoor om de koeien niet overdag, maar ’s nachts te weiden, meldde LTO Nederland. Via twitter worden op grote schaal foto’s gedeeld van de maatregelen die de agrarische sector neemt.

Neerslagtekort loopt snel op

Met de hoge temperaturen loopt ook het neerslagtekort weer snel op. Op de droogste plekken in Drenthe, Twente en Friesland is dat regionaal al meer dan 120 mm, en dat kan de komende tijd oplopen richting 200 mm. De eerste helft van juni was het in delen van Nederland nog relatief nat, vooral in westelijk Nederland. In Oost-Nederland viel juist minder regen dan normaal. Het neerslagtekort is met circa 74 mm gemiddeld gezien normaal voor eind juni, maar met regionaal grote verschillen.