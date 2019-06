Helft energie in 2050 van wind of zon

De vraag naar elektriciteit neemt toe met 62%.

Bijna de helft van de elektriciteit in de wereld komt in 2050 van de wind of de zon. Dat stelt een onderzoeksorgaan van internationaal persbureau Bloomberg. De overgang naar deze hernieuwbare energiebronnen komt doordat de vraag naar elektriciteit toeneemt met 62% en investeerders $ 13,3 triljoen in nieuwe projecten pompen.

Europa loopt voorop

De kosten voor zonne- en windenergie en batterijen zullen met de groei afnemen. Andere hernieuwbare energiebronnen als nucleaire bronnen zullen voor 21% van de elektriciteitsmarkt innemen in 2050. Volgens Bloomberg loopt Europa voorop en zal 92% van de elektriciteit op het continent bestaan uit hernieuwbare bronnen over iets meer dan 30 jaar. In de Verenigde Staten zal dat slechts 43% zijn, aldus Bloomberg.