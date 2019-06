Grondprijs daalt 3,4% in eerste kwartaal

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland kwam in het eerste kwartaal van 2019 uit op bijna € 63.000 per hectare.

Dat is bijna 3,4% lager dan de prijs in het vierde kwartaal van 2018 (€ 65.200), maar ruim 3,4% hoger dan de gemiddelde prijs van € 60.900 over heel 2018. Dat blijkt uit de nieuwe agrarische grondcijfers van het eerste kwartaal 2019 van het Kadaster.

Lees verder onder de grafiek.

Gras- en bouwlandprijzen leveren iets in

In vergelijking met kwartaal 4 van 2018 (€ 59.700) is de gemiddelde prijs van grasland in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 3% afgenomen tot ruim € 58.100. In vergelijking met de gemiddelde prijs voor grasland over heel 2018 (€ 56.000) ligt deze prijs in kwartaal 1 ruim 4% hoger.

Ook de gemiddelde prijs van bouwland is in het eerste kwartaal van dit jaar iets lager dan in het laatste kwartaal van afgelopen jaar: de prijs daalde van € 73.800 in kwartaal 4 2018 naar € 72.000 in kwartaal 1 van dit jaar. Dat is een daling van ruim 2%. In vergelijking met de bouwlandprijs over 2018, ligt de prijs in het eerste kwartaal ruim 4% hoger.

Prijzen kwartaal 1 in de lift

De gemiddelde agrarische grondprijs in kwartaal 1 van dit jaar lag ruim 9% hoger dan de grondprijs in hetzelfde kwartaal in 2016. Vanaf 2016 vertoont de grondprijs in de eerste kwartalen continu een stijgende lijn, vooral voor bouwland. Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016 is de bouwlandprijs van ruim € 63.600 gestegen naar ruim € 71.900 per hectare in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat is een stijging van bijna 13%. De graslandprijzen stegen iets minder hard: van ruim € 53.200 in 2016 naar bijna € 58.100 in kwartaal 1 van dit jaar. Dat is een stijging van ruim 9%.

Lees verder onder de grafiek.

Ruim 18% minder grond verhandeld

In het eerste kwartaal van 2019 is ruim 18% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal van een jaar ervoor, respectievelijk 8.100 hectare en 9.900 hectare. Het totaal verhandeld areaal van de afgelopen 4 kwartalen (Q2-2018 tot en met Q1-2019) is bijna 4% gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar ervoor (Q2-2017 tot en met Q1-2018): van 35.300 hectare naar 33.900 hectare.

Agrarische grondprijs (€/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 1e kwartaal 2019 Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.