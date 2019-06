Grapperhaus overweegt strafverzwaring extremisme

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid overweegt om strafverzwaring door te voeren voor ordeverstoring vanuit extremistisch motief, zoals bij dierenrechtenextremisme. Dat zegt hij in reactie op een voorstel van CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg tijdens een debat over extremisme in de Tweede Kamer.

Grapperhaus gaat de mogelijkheden en effecten van strafverzwaring onderzoeken en zal in oktober met zijn conclusies komen. Van Toorenburg vindt de straffen voor dierenrechtenextremisme nu veel te laag. Ze ergert zich eraan dat activisten na aanhouding snel weer op vrije voeten zijn en lachend voor camera’s verschijnen. “Hoe kan het dat we deze mensen niet een hele tijd in voorlopige hechtenis houden en uiteindelijk veroordelen. Je bent iemands bedrijf aan het bezetten?”, zegt Van Toorenburg. Ze vindt dat keihard paal en perk moet worden gesteld, omdat het anders een lachertje is voor extremisten. Ook VVD’er Antoinette Laan-Geselschap vindt het onbegrijpelijk dat niet harder wordt opgetreden.

Ferdinand Grapperhaus - Foto: ANP

Grapperhaus: soms sprake van terrorisme

Grapperhaus vindt ook dat hard moet worden opgetreden. “Er is een ontwikkeling van dierenactivisme en -extremisme. Je kan het zelfs kwalificeren als terrorisme als je ziet wat de acties inhouden en hoe zeer daarbij ook families mentaal worden gegijzeld”, aldus Grapperhaus. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn alert op mensen van wie dreiging uitgaat. Mensen die zijn aangehouden, komen nu gelijk in internationale databanken, zoals Europol. Dit helpt bij de internationale bestrijding van extremisme. De aanpak is niet alleen gericht op dierenextremisme, maar ook op extremisten die actief zijn tegen windmolens en bedreigingen uiten tegen mensen en bedrijven die windmolens willen bouwen. Ook de vernietigingen van gewassen op akkers in Duitsland, omdat activisten denken dat er gemodificeerde aardappelen worden geteeld, valt onder het aandachtsgebied.

Grapperhaus zegt dat politie en OM optreden en laten zien dat het niet getolereerd wordt. “We bouwen nu een aanzienlijke informatiepositie op”, zegt hij. Op de vraag of boeren nu vaker aangifte doen, geeft de minister geen concreet antwoord. Wel zegt hij meerdere gesprekken te hebben gehad met konijnenhouders, varkenshouders en melkveehouders over de dreigingen. Boerenorganisaties en politie gaan de contacten en de uitwisseling van informatie ook intensiveren.

CDA’er Van Toorenburg vroeg de minister ook wat er gebeurt met de schade die is ontstaan bij het varkensbedrijf in Boxtel, na de bezetting door activisten. Daarop gaf Grapperhaus geen antwoord.