Extra steun voor jonge boeren ongelijk verdeeld

De uitgaven van de Europese Unie aan jonge boeren vertonen een stijgende trend, maar er zijn maar een paar landen waar de uitgaven aanmerkelijk stijgen.

De steun aan jonge boeren in Nederland toont een licht stijgende trend, maar die valt in het niet bij de stijging in bijvoorbeeld Denemarken, Duitsland, Frankrijk of Italië. Dat blijkt uit de jongste nog voorlopige cijfers van de Europese Commissie.

Europees landbouwcommissaris Hogan meldde eerder deze maand dat de speciale regeling voor jonge boeren in het huidige Gemeenschappelijk landbouwbeleid sinds 2015 een stijgende trend vertoont.

Van € 312,6 miljoen naar € 381 miljoen

In de jaren 2016 (het eerste jaar van de huidige regeling) tot en met 2018 stegen de Europese uitgaven in totaal van € 312,6 miljoen naar € 381 miljoen. Inmiddels is volgens voorlopige cijfers de grens van een half miljard gepasseerd. De uitgaven in Nederland varieerden volgens de Europese cijfers van € 10,8 miljoen in 2016 tot € 13 miljoen in het fiscale jaar 2019.

Opmerkelijke stijgingen

De jongste cijfers laten opmerkelijke stijgingen zien in verschillende lidstaten. In Tsjechië steeg in dezelfde periode de steun aan jonge boeren van € 2,4 miljoen naar € 7 miljoen; in Denemarken van € 4,5 miljoen vorig jaar naar € 15 miljoen dit jaar. In Duitsland stijgt de steun in de zelfde periode van € 50,3 miljoen tot € 65 miljoen; in Spanje van € 18,7 miljoen tot € 48 miljoen; in Frankrijk van € 50,3 miljoen naar € 81 miljoen en in Italië van € 40,1 miljoen tot € 66 miljoen.

Voorlopige gegevens

In alle andere lidstaten bleef de steun vrijwel gelijk of was er sprake van een lichte stijging. Bij de cijfers moet worden aangetekend dat het voorlopige gegevens zijn, die nog kunnen worden aangepast op basis van gegevens van lidstaten.