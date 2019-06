Extra landbouw-injectie voor klimaat

Het kabinet trekt de komende 10 jaar naar schatting € 900 miljoen uit voor extra klimaatmaatregelen in veenweidegebieden, voor verduurzaming van de glastuinbouw, vermindering van de uitstoot (broeikasgassen, stikstof, fijn stof) uit de veehouderij, kennisontwikkeling.

Een van de onderdelen van het pakket is dat er ook geld komt voor de Natura2000-gebieden.

Afgelopen weekeinde werd via Boerderij bekend dat € 70 miljoen beschikbaar komt voor de sanering van de varkenshouderij, waarvan € 60 miljoen voor de opkoop van rechten.

Veenweidegebieden