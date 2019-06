Enquête: kentekenplicht voor trekkers, goed idee?

Het wetsvoorstel voor de kenteken- en apk-plicht voor (snelle) trekkers wordt binnenkort besproken in de Tweede Kamer. Boerderij is benieuwd naar de mening van boeren over de voorstellen

Landbouwvoertuigen die harder willen dan 25 kilometer per uur moeten vanaf 20 mei een kentekenplaat voeren. Voor langzame trekkers geldt voor de kentekenplicht een overgangstermijn tot 1 januari 2025. Voor 20 mei 2020 moeten al deze trekkers dus ook worden geregistreerd bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Hoofdlijnen wetsvoorstel trekkerkenteken Registratieplicht per 20 mei 2020 voor alle trekkers, oud en nieuw, mobiele machines en getrokken landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen.

Uitzondering voor heftrucks en andere voertuigen smaller dan 130 centimeter, trekkers die niet op de openbare weg komen en voor aanhangers die maximaal 25 kilometer per uur rijden. Kentekenplicht per 20 mei 2020 voor: Trekkers en aanhangers die harder rijden dan 25 kilometer per uur.

Trekkers die (ook) in het buitenland rijden.

Nieuwe trekkers.

Landbouwvoertuigen met ontheffing voor openbare weg vanwege afwijkende afmeting of gewicht.

Getrokken voertuig zonder registratieplicht moet witte kentekenplaat voeren van 1 van de trekkers van het bedrijf. Overige hoofdlijnen: Kentekenplicht per 1 januari 2025 voor alle landbouwvoertuigen op de openbare weg.

APK-plicht per 20 mei 2020 voor trekkers met constructiesnelheid van meer dan 40 kilometer per uur.

Vrijstelling voor trekkers die hoofdzakelijk voor agrarische doeleinden worden gebruikt.

Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld.