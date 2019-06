EU-landbouwministers trekken geen conclusies over GLB

De Europese landbouwministers nemen nog geen standpunten in over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De Roemeense voorzitter Petre Daea van de landbouwraad wil wel conclusies trekken, maar de grote lidstaten Duitsland, Frankrijk en Spanje, en ook Nederland, vinden dat meer tijd nodig is om als landbouwministers een standpunt in te nemen.

Petre Daea, de Roemeense voorzitter van de landbouwraad. - Foto: ANP

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat inhoudelijk nog veel onduidelijk is en dat de veranderingen die tot nu toe zijn besproken, nog niet genoeg tegemoetkomen aan de Nederlandse wensen. Nederland wil bijvoorbeeld dat er genoeg ruimte is voor steun aan samenwerkingsverbanden van boeren. Bovendien vindt Nederland dat duidelijk moet zijn op welke manier de nationale strategische plannen worden beoordeeld door de Europese Commissie. In de strategische plannen moeten lidstaten voor hun eigen land doelstellingen op gebied van (onder andere) klimaat, milieu, landschap en biodiversiteit en de ondersteuning van jonge boeren uitwerken.

30 vergaderingen over voorstellen Europese Commissie

Onder het Roemeense voorzitterschap zijn op ambtelijk niveau zeker 30 vergaderingen gehouden over de voorstellen van de Europese Commissie. 5 keer spraken de landbouwministers over onderdelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Roemeense voorzitter heeft verschillende conceptvoorstellen gedaan die de eindstreep niet halen.

Schouten wil in elk geval wachten tot duidelijk is wat door de regeringsleiders en de ministers van financiën besloten wordt over de landbouwbegroting. De Roemeense landbouwminister Daea vindt dat ook besluiten kunnen worden genomen op terreinen van het landbouwbeleid die niet direct samenhangen met het budget.

Eiwitstrategie onderdeel ideeën voor duurzame productie

Nederland zal de Europese plannen voor een eiwitstrategie betrekken bij de uitwerking van de kringlooplandbouw. Daarbij gaat het niet alleen om de plantaardige eiwitproductie, ook de productie van dierlijke eiwitten (zoals van insecten) wordt betrokken bij de ideeën voor kringlooplandbouw en duurzame productie.