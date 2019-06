Dirk Bruins kandidaat voorzitter LTO Noord

Het Algemeen Bestuur van LTO Noord draagt Dirk Bruins (44) voor als algemeen voorzitter van LTO Noord.

Op 14 juni aanstaande beslist de Ledenraad over deze benoeming. Dirk Bruins is dan per 1 juli aanstaande de beoogd opvolger van de huidige voorzitter Jakob Bartelds.

Regiovorming van LTO Noord

Jakob Bartelds heeft in de afgelopen 3 jaren onder meer gewerkt aan de regiovorming van LTO Noord en de nieuwe start van LTO Nederland. Bartelds heeft rust gebracht volgens LTO Noord en heeft gestuurd op ‘continuïteit van de vereniging met een robuuste bedrijfsvoering’. Nu dat op de rails staat is er volgens de organisatie ruimte om een nieuwe voorzitter te kiezen.

Dirk Bruins is melkveehouder te Dwingeloo (Dr.) en momenteel onder meer vicevoorzitter van LTO Nederland Melkveehouderij.