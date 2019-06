Dierenterrorisme in EU blijft beperkt

Er komen acties voor waarbij dieren worden bevrijd en grondeigenaren worden bedreigd.

Extremistisch dierenactivisme blijft in de Europese Unie beperkt. Toch was er in 2018, voor het eerst sinds 2014, een gewelddadige aanslag die te maken had met dierenrechten en milieu. Dat meldt Europol in het jongste verslag over terrorisme in Europa.

Brandbom

De aanslag waarop Europol doelt was een brandbom bij een slachterij in Athene. De actie werd geclaimd door een groep die zich de zwart-groene nihilisten noemt (Mavroprasini Midenistes).

Groepen zonder sterke onderlinge samenhang

De acties op gebied van milieu en dierenrechten blijven meestal beperkt tot online campagnes en vreedzame demonstraties door groepen zonder sterke onderlinge samenhang, aldus het Europol-rapport. Maar daarnaast komen ook acties voor waarbij dieren worden bevrijd, grondeigenaren worden bedreigd, of de toegang tot bedrijven (vlees, zuivel, bont) wordt geblokkeerd.

Bezetting varkensbedrijf Boxtel

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) heeft in vragen aan de Europese Commissie gepleit voor een gecoördineerde Europese aanpak van dierenextremisme. Aanleiding was de bezetting van een bedrijf in Boxtel.

Europees Commissaris Dimitri Avramopoulos antwoordt dat de bestaande regelgeving mogelijkheden biedt om tot een Europese aanpak van dergelijk extremisme over te gaan. “Hierbij kan het gaan om misdrijven gepleegd door extremistische netwerken van dierenrechtenactivisten”, aldus Avramopoulos.

De Europees Commissaris verwijst verder naar het rapport van Europol over de trends in terrorisme in de Europese Unie.

Het Animal Liberation Front (ALF) is een van de groeperingen die in het rapport wordt genoemd als organisatie die betrokken is bij gewelddadige acties, waaronder illegale erfbetreding, vernieling en brandstichting.