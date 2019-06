Cumela vraagt hulp omwonenden om gps-diefstal te stoppen

Ruim 20 bedrijven die zijn aangesloten bij Cumela zijn bestolen van gps-apparatuur ter waarde van ruim € 1 miljoen.

De brancheorganisatie voor loonwerkers en de politie roepen mensen daarom op om foto’s te maken van verdachte auto’s en personen. Deze foto’s worden doorgespeeld naar de politie. Cumela vermoedt dat de daders overdag het terrein verkennen voordat zij ’s nachts toeslaan.

Lees verder onder de tweet.

Inbraken in Flevoland

Afgelopen weekend zijn er in Flevoland op meerdere bedrijven gps-systemen gestolen. De dieven sloegen in de nacht van vrijdag op zaterdag toe in Bant, waar in 2 trekkers werd ingebroken. Ook in Espel, Creil en Biddinghuizen was het vorige week raak. Daarvoor moesten vooral bedrijven in het Zuiden en Oosten het ontgelden.

Noteer serienummers van apparatuur

Landelijke aanpak gps-diefstal

De diefstallen nemen dermate toe dat de politie het onderzoek naar de gps-diefstallen landelijk gaat aanpakken. Daarbij gaat de politie ook samenwerken met de politie van België, Frankrijk en Duitsland.

De diefstallen hebben al geleid tot Kamervragen. Minister Grapperhaus heeft toegezegd het probleem meer prioriteit te geven. Het niet landelijk registreren van de diefstallen bij de politie lijkt problematisch. Volgens Cumela zit de politie er nu bovenop. De organisatie raadt boeren ook aan om serienummers van de apparatuur op te schrijven.