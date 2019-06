Ctgb: geen bewijs afname weidevogels door middelen

Het Ctgb ziet te weinig bewijs tussen middelengebruik en afname van het aantal weidevogels.

Het onderzoek naar de mogelijke relatie tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het afnemende aantal weidevogels bevat onvoldoende gegevens om de conclusie te ondersteunen, die de auteurs Buijs en Manting trokken.

Dat stelt het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) in een advies over de mogelijke relatie tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven.

Geen overschrijding van toegestane concentraties

Het Ctgb zegt dat het onderzoek te beperkt van omvang was om de conclusies te kunnen ondersteunen. De gepresenteerde resultaten lieten ook geen overschrijdingen zien van bestaande toegestane blootstellingsconcentraties in de bodem. “De door de auteurs veronderstelde relatie tussen insecticiden, kevers en weidevogels is – volgens het Ctgb – op basis van dit rapport niet aangetoond”, aldus het College.