Coördinator terrorismebestrijding: toename eco-protest

Er is een toename van eco-protesten in Nederland, mede door de bijdrage van internationale actiegroepen die zich richten op klimaat en dierenwelzijn.

Dat concludeert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. De polarisatie en extremisme tussen groepen nemen toe, net als de afstand van deze groepen tot de samenleving en de overheid, aldus de NCTV.

Internationale actiegroepen

De toename van eco-protest komt mede door de bijdrage van internationale actiegroepen die zich richten op klimaat en dierenwelzijn. Daarbij spreekt de NCTV van een opvallende nieuwe groep binnen de Nederlandse milieu‐activistische scene: ‘Extinction Rebellion’. Deze activistische groepering roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar keert zich expliciet tegen geweld. De groep probeert met acties zoveel mogelijk media-aandacht te krijgen door de acties die ze voeren. De actie van ‘Meat the Victims’, waarbij dierenactivisten urenlang een varkensstal in Boxtel bezetten en het klimaatprotest op de publieke tribune in de Tweede Kamer zijn recente voorbeelden van deze vorm van actie voeren.

De actie in Boxtel is een opmerkelijke en voor Nederland vooralsnog unieke actie vanwege het internationale en niet-heimelijke karakter

Boxtel: uniek en internationaal

De NCTV noemt de actie in Boxtel een opmerkelijke en voor Nederland vooralsnog unieke actie vanwege het internationale en niet-heimelijke karakter. Bij de actie liepen de gemoederen hoog op vanwege tegenreacties van boeren. “Deze actie met een combinatie van activistische en extremistische elementen is anders dan diverse acties voor dierenrechten en – welzijn die in het vorige kwartaal hebben plaatsgevonden, waarbij er hoofdzakelijk sprake was van activisme”, concludeert NCTV. Buitenwettelijke acties betreffen meestal insluipingen om beeldopnames van vermeende misstanden rond dierenwelzijn te maken. “Dergelijke acties, die vaak bij boerenbedrijven thuis plaatsvinden, worden door de boerenfamilies als zeer bedreigend ervaren”, aldus de coördinator terrorismebestrijding.