COV: meer regie nodig in hitteprotocol

Er moet duidelijk meer centrale regie komen in het toepassen van het hitteprotocol in het veetransport.

Dat geeft de woordvoerder van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) aan. “Het geeft meer duidelijkheid als één partij zoals de NVWA daar de regie in neemt. Zoals nu het KNMI met kleuren met de weercodes aangeeft, zou dit ook kunnen met het hitteprotocol voor diertransporten. Hiermee voorkom je dat iedereen zelf de temperaturen zomaar gaat meten. Hierop kan dan ook maatwerk geleverd worden in de vorm van flexibelere werktijden door NVWA bij slachterijen en exportkeuringen door medewerkers”, aldus de woordvoerder.

Andere maatregelen tegen de hitte

Zeker niet alle slachterijen willen tijdens hete dagen ’s nachts gaan slachten, aldus de COV. Kleinere slachterijen kunnen flexibeler omgaan met slachttijden dan grotere slachterijen die in ploegendiensten werken. En er zijn slachterijen die andere maatregelen nemen tegen de hitte om het welzijn van de dieren voor de slacht te waarborgen.

Slachterij Van Rooij Meat heeft een verzoek ingediend en wil graag ruimere tijden om tijdens hete dagen flexibeler te kunnen slachten. De NVWA is welwillend om medewerkers flexibeler in te zetten, maar heeft ook te maken met derde partijen en loopt dan tegen grenzen aan van de belangen van medewerkers.

We zien wel steeds meer hete dagen en zien ook het belang dat we hierover moeten praten om tot oplossingen te komen

Vion gaat niet mee

Vion gaat niet mee in het verzoek om ’s nachts te mogen slachten. Als de slachterij wegens hitte niet kan slachten, wordt dit nu opgelost op andere dagen of door op zaterdagochtend te slachten. Tot nu toe is het nog niet vaak gebeurd dat er helemaal niet geslacht kan worden door extreme hitte. “We zien wel steeds meer hete dagen en zien ook het belang dat we hierover moeten praten om tot oplossingen te komen”, aldus de woordvoerder van Vion.

Varkensslachterij Vion kiest ervoor om hittemaatregelen te nemen voor wachtende vrachtwagens met onder andere wit tapijt onder vrachtwagens, nat maken van het asfalt onder de vrachtwagen, het plaatsen van ventilatoren en er is een aanvraag gedaan om een overkapping te bouwen, zodat wachtende vrachtwagens in de schaduw kunnen staan.