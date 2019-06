CDA: externe deskundigheid nodig voor stikstofbeleid

Er is externe deskundigheid nodig om een oplossing te vinden voor de impasse die is ontstaan door de rechterlijke uitspraak over het stikstofbeleid en de bescherming van kwetsbare natuur. Dat stelt het CDA in de Tweede Kamer.

De Raad van State zette enkele weken geleden een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waardoor de vergunningverlening op losse schroeven komt te staan voor projecten en ontwikkelingen die invloed hebben op stikstofgevoelige natuur. Niet laten meeslepen De Kamer praat donderdag 20 juni over de ontstane situatie. CDA-Kamerlid Jaco Geurts zegt dat externe deskundigheid nodig is om de problematiek het hoofd te bieden. Geurts zegt open te staan voor elk idee. Hij wil zich in elk geval niet laten meeslepen in de discussie over de omvang van de veestapel, die zowel aan de linkerkant in het parlement als bij sommig milieu- en natuurorganisaties wordt aangezwengeld. Niet alleen veehouderij Minister Schouten zegt dat de bescherming van de voor stikstof kwetsbare natuur niet alleen een onderwerp is dat betrekking heeft op de veehouderij. Ook andere sectoren, zoals industrie en verkeer, hebben daar invloed op. 40% van de neerslag komt uit het buitenland. De stikstofneerslag in natuurgebieden komt volgens het Compendium voor de Leefomgeving voor een groot deel uit de Nederlandse agrarische sector. Dan gaat het om ongeveer 42% van de totale stikstofneerslag. Daarvan komt pakweg een derde vrij bij uitrijden van mest en een tiende door het gebruik van kunstmest. Beweiding is verantwoordelijk voor 1% van de neerslag.