Bijenstudie: afname soorten niet door neonicotinoïden

De toepassing van neonicotinoïden in de land- en tuinbouw hebben niet aantoonbaar geleid tot een afname van het aantal soorten bijen en hommels in Nederland.

Dat zegt de Stichting Agri Facts (Staf) op basis van een analyse van 380 soorten Nederlandse bijen en hommels. De stichting vindt dat Nederland een uitzondering kan maken op het Europese verbod op neonicotinoïden.

Petitie aan Tweede Kamer

Agri Facts bood dinsdag een petitie aan de Tweede Kamer aan. Onderzoeker Geesje Rotgers constateert dat van de 380 beschreven Nederlandse bijen- en hommelsoorten een deel (112 soorten) meer voorkomt, een deel minder (193 soorten) en een deel veel minder (75 soorten).

Bijen- en hommelsoorten die in aantal toenemen komen in een groot verspreidingsgebied in Nederland voor en vliegen op veel voorkomende bloemen, vooral in het landelijk gebied. Deze bijen komen ook vaker voor in stedelijke gebieden.

Neonicotinoïden hebben er niet aan bijgedragen dat bijen- en hommelsoorten uit Nederland zijn verdwenen, aldus het onderzoek. De verdwenen bijensoorten waren al verdwenen voor de marktintroductie van de neonicotinoiden in 1995.

Schadelijkheid insectenbestrijder

Agri Facts heeft geen twijfel over de schadelijkheid van de insectenbestrijder voor bijen. “Als je ze op bijen spuit, gaan de bijen wel dood, maar op bijen spuiten gebeurt niet”, aldus Rotgers.

Bijen die kieskeurig zijn hebben het moeilijker, vooral als ze het moeten hebben van enkele bloemensoorten. Bijen- en hommelsoorten die minder vaak voorkomen, moeten het vaker hebben van natuur en natuurgrasland. Veel van die graslanden zijn in de loop van de tijd verdwenen.