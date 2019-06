Bayer: 5 miljard euro voor alternatieven glyfosaat

Bayer wil boeren meer keuzemogelijkheden bieden om onkruid te bestrijden.

Chemiereus Bayer investeert de komende 10 jaar € 5 miljard in alternatieven voor glyfosaat. Het bedrijf gaat door met de verkoop van het glyfosaatmiddel Roundup, maar wil boeren meer keuzemogelijkheden bieden om onkruid te bestrijden. Daarnaast wil het bedrijf zijn milieu-impact met 30% verlaagd hebben in 2030. Dat maakte Bayer vrijdag bekend. De maatregelen die de producent van Roundup neemt zijn een reactie op de vragen en zorgen die ontstaan zijn na de overname van Monsanto, zo laat Bayer weten. Het aantal rechtszaken tegen Bayer vanwege de mogelijke kankerverwekkendheid van glyfosaat bedraagt meer dan 13.000 in de Verenigde Staten. Onlangs werd bekend dat ook in Australië een eerste aanklacht is ingediend.

Transparantie

De chemiereus is bezig met voorbereidingen om glyfosaat later dit jaar opnieuw te laten registreren als toegestaan middel in de Europese Unie. Naar eigen zeggen wil Bayer transparanter zijn over dit proces door wetenschappers, journalisten en ngo’s mee te laten werken aan de voorbereiding.

Precisielandbouw

De milieu-impact wil Bayer verlagen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te schroeven en een preciezere toepassing mogelijk te maken. Bayer wil inzetten op resistentie, geïntegreerde onkruidbestrijding en preciezere aanbevelingen door digitale hulpmiddelen.

In de EU werd glyfosaat in 2017 voor een periode van 5 jaar toegelaten. Dat betekent dat er over 2 jaar een nieuw besluit over de toelating wordt genomen.