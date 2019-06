Alsnog miljoenen-teruggaaf btw voor veehouders

Veehouders kunnen alsnog btw terugvragen van de fiscus voor de opfok van gebruiksvee (melkvee of fokzeugen).

Het gaat om veehouders die zijn overgestapt van de btw-landbouwregeling naar de normale btw-regeling, vrijwillig of vanwege de afschaffing van de landbouwregeling in 2018. De Hoge Raad heeft ABAB Accountants en Adviseurs gelijk gegeven in en jarenlange procedure.

Meer dan € 10 miljoen

Volgens Bert van den Kerkhof, hoofd belastingadvies bij ABAB, gaat het in totaal om meer dan € 10 miljoen. Hij heeft de procedures gevoerd namens 5 melkveehouders. Daarbij ging het om de teruggaaf van btw op jongvee en melkvee.

Goed nieuws voor overstappers vanaf 1 januari 2018

De Hoge Raad heeft nu vastgesteld dat veehouders de btw in voer en opfokkosten die in het vee besloten zaten op de datum van overgang naar de normale btw-regeling terug kunnen vragen.

Volgens Van den Kerkhof goed nieuws voor de veehouders die vanaf 1 januari 2018 zijn overgestapt. Per bedrijf kan het gaan om honderden tot duizenden euro’s.