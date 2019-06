Alliander wil regionale stop op zonnepark

Het elektriciteitsnet raakt in hoog tempo vol door de hausse aan subsidies voor zonneparken.

Daarom wil Alliander, de grootste netbeheerder van Nederland, dat er alleen nog parken komen waar het elektriciteitsnet het aankan. Het netbedrijf noemt zes gebieden in het bijzonder waar het netwerk aan de maximaal beschikbare capaciteit zit.

Dit zijn: Noordoostpolder, Neerijnen en Bommelerwaard, Wieringermeerpolder, Zuidplaspolder, A4-zone in de Haarlemmermeer en Nijmegen-Noord. Verzwaring van het stroomnet of extra verdeelstations zijn hier nodig.

Geen ruimte voor nieuwe projecten

In deze gebieden is volgens Alliander geen ruimte voor nieuwe energie-opwekkingsprojecten in de zakelijke sector. Zoals zonneparken of grote schuren. Voor particulieren is er geen probleem.

De problemen hebben te maken met de groei in zowel productie als afname van elektriciteit. In Flevoland is veel nieuwe energieproductie, terwijl in Nijmegen-Noord de glastuinbouw juist een grote en groeiende afnemer is.

In de Wieringermeer komt er veel windcapaciteit bij, terwijl tegelijkertijd de vraag toeneemt vanuit kassen en datacenters. In de Zuidplaspolder speelt eveneens de tuinbouw een rol, naast de ontwikkeling van zonneparken.

Capaciteitsgebrek vooral bij zonneparken

Toch zijn het vooral de zonneparken waar het wringt. De vraag naar de zwaarste aansluitingen – nodig voor zonneparken – is in 2 jaar tijd 7,5 keer zo groot geworden.

In 80% van de situaties met capaciteitsgebrek zijn zonneparken in het spel. Er liggen nog honderden aanvragen voor nieuwe zonneparken. Meestal in landelijk gebied en daar zijn de kabels het dunst.

Een zonnepark kan snel operationeel zijn, maar verzwaring van de installatie duurt zo 5 jaar

“We zitten in een spagaat”, verklaart een woordvoerder van Alliander. “Een zonnepark kan binnen een jaar operationeel zijn, maar verzwaring van onze installatie duurt snel 5 jaar.” Uitbreiding van capaciteit wordt bemoeilijkt door personeelsgebrek en vergunningprocedures.

Alliander pleit ervoor alleen nog subsidie te geven voor zonneparken op plaatsen waar het elektriciteitsnet geschikt is. Op andere plekken zou de subsidie gebruikt moeten worden voor productie van waterstof.