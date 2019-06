Aanpak mestproblematiek moet sectoroverstijgend

Om het fosfaatoverschot terug te dringen, moet mestverwerking sectoroverstijgend plaatsvinden.

Mestverwerking kan het best sectoroverstijgend gebeuren, concludeert Wageningen Economic Research in het rapport Economische optimalisatie van de afzetketen voor varkens- en melkveemest.

Fosfaatoverschot

De Wageningse onderzoekers hebben in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzocht of, en zo ja hoe, mestbewerking, verwerking van mest en voermaatregelen in de melkvee- en varkenshouderij kunnen bijdragen aan een oplossing van het fosfaatoverschot van 5 miljoen kilo en een mogelijk stikstofoverschot bij afschaffing van de derogatie.

Uit modelberekeningen blijkt dat een economisch optimale aanpak ligt in een sectoroverstijgende aanpak van zowel varkens- als melkveemest.

Derogatieruimte

In Nederland produceren melkkoeien en varkens volgend jaar naar schatting ongeveer 118 miljoen kilo fosfaat en 342 miljoen kilogram stikstof via de mest. Om aan de derogatieruimte te voldoen, mag Nederland niet meer dan 113 miljoen kilo fosfaat en 342 miljoen kilogram stikstof produceren.

Mineralengehaltes in voer verlagen

De berekeningen van Wageningen Economic Research tonen aan dat de economisch optimale oplossing een gezamenlijke inspanning vergt van beide sectoren. Volgens de onderzoekers zou de melkveehouderij de mineralengehaltes in het voer moeten verlagen en een deel van de mest moeten scheiden.

Varkensmest wordt uitgereden op stoppelland. De varkenshouderij zal drijfmest moeten verwerken, zegt het WUR-rapport. - Foto: Ronald Hissink

Van de vleesvarkenshouderij vergt de aanpak geen verlaging van de voergehaltes maar een verwerking van de drijfmest. De fokvarkenshouderij moet – afhankelijk van het scenario – de gehaltes in het voer verlagen en drijfmest verwerken. Dit kan betekenen dat de melkveehouderij extra kosten maakt waardoor de varkenshouderij meer mest kan aanwenden in Nederland en kosten kan besparen, aldus het onderzoek.

Langdurige beleidszekerheid is nodig

Om het doel te behalen is het van groot belang dat de overheid langdurige beleidszekerheid geeft over de beschikbare gebruiksruimte voor fosfaat- en stikstof, stellen de onderzoekers. Verwerking van vleesvarkensdrijfmest is alleen noodzakelijk, stelt het rapport, bij een lagere plaatsingsruimte voor stikstof of fosfaat in Nederland voor dierlijke mest.

De onderzoekers adviseren boeren, agrarisch bedrijfsleven, overheid en landbouwkundig onderzoekers om te analyseren hoe kosten en baten in de mestafzetketen zijn verdeeld tussen de sectoren, per schakel en per bedrijfstype om inzicht te krijgen in de noodzakelijke stimuleringsmogelijkheden per sector, ketenschakel en bedrijf om de economisch optimale oplossing te kunnen realiseren.