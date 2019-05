Stillegging geëist wegens dierverwaarlozing

Tegen een boer uit de gemeente Buren heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag 16 mei voor de rechtbank Gelderland stillegging van zijn bedrijf voor een jaar geëist .

Het OM verdenkt de boer er van in 2017 een aantal dieren niet goed te hebben geregistreerd en zowel in 2017 als in 2018 zijn dieren te hebben verwaarloosd. In oktober 2017 werd bij een controle geconstateerd dat 8 schapen niet waren voorzien van oormerken. Hierdoor waren ze volgens de officier van Justitie niet volgens de Regeling identificatie en registratie van dieren te identificeren en geregistreerd. Ook bleken 5 runderen onvoldoende verzorgd te worden, aldus het OM. Er lag een grote hoeveelheid mest in de stal. 4 runderen beschikten niet over gezond en geschikt voer.

Stal opnieuw vervuild bij tweede controle

Bij een tweede controle in januari 2018 bleken de hokken en de betonroosters in de stal opnieuw vervuild met een laag mest. Deze keer ging het om 27 runderen. Daarnaast bleken tijdens de controle 4 runderen niet over voldoende water te beschikken.

Afbouwen op 80-jarige leeftijd

In eerste instantie had de officier in mei de zaak voorwaardelijk geseponeerd als de 80-jarige lichamelijk gehandicapte boer zijn bedrijf zou afbouwen. In mei 2018 zou hij tegen de officier van justitie gezegd hebben op uiterlijk zijn tachtigste te willen stoppen. Hij zou in november 2018 over niet meer dan 2 runderen en 2 schapen mogen beschikken. Omdat uit latere NVWA-controles het aantal dieren alleen maar bleek toe te nemen en de situatie van de dieren nauwelijks verbeterde, is door het OM besloten te zaak voor de strafrechter te brengen.

‘Ik wil het woord NVWA nooit meer horen’

Ter zitting gaf de boer aan wel bezig te zijn af te bouwen. Volgens de rechter doet hij dat echter wel in zijn eigen tempo en niet in overleg. Behalve de stillegging van het bedrijf vordert het OM ook dat de boer zal meewerken aan controles van de NVWA. Of dat zal gebeuren is maar de vraag. “Ik wil het woord NVWA nooit meer horen”, zei de boer bij het verlaten van de zaal.

De rechtbank doet op 29 mei uitspraak.