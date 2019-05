Rechter suggereert voortdurende misstanden veehouderij

Een uitspraak van de politierechter van de rechtbank Limburg over dierverwaarlozing doet veel stof opwaaien.

Het gaat niet zozeer om de zaak op zich – een moeder en een dochter die niet goed voor hun konijnen, honden, katten ratten en pony’s zorgen – maar om de link die door de rechter gelegd wordt met de professionele veehouderij.

Andersoortig dierenleed

De rechter matigde de strafeis van het Openbaar Ministerie ‘vanwege de wijze waarop de samenleving met andersoortig dierenleed omgaat’. Met deze opmerking verwijst hij in zijn uitspraak direct naar de veehouderij, waarin volgens hem min of meer constant sprake is van dierverwaarlozing. “Hetgeen wij als samenleving accepteren. Dat relativeert het verwijt dat we aan de verdachten kunnen maken”, aldus politierechter Richard Verkijk in zijn uitspraak.

LTO: krankzinnige uitspraak

Volgens LTO Nederland-bestuurslid Leon Faassen is het ‘een krankzinnige uitspraak’ van de Maastrichtse rechter. Volgens Faassen blijkt uit de uitspraak dat wie zijn huisdier mishandelt of verwaarloost, daar niet zwaar voor gestraft hoeft te worden, ‘zolang de samenleving wegkijkt bij vergelijkbare misstanden in de intensieve veehouderij’.

Deze uitspraak van de rechter is een politieke uitspraak die niet thuishoort in de onafhankelijke rechtspraak

LTO Nederland-bestuurslid Leon Faassen

In Nieuwe Oogst zegt de woedende LTO-bestuurder: “Deze uitspraak van de rechter is een politieke uitspraak die niet thuishoort in de onafhankelijke rechtspraak. Een rechter die zijn oordeel klaar heeft op basis van een aanname, geen enkel bewijs aandraagt en zich baseert op een onderbuikgevoel. Deze negatieve frames worden langzamerhand een trend. Eerder riep het OM dat minder mestfraude alleen gerealiseerd kan worden door minder dieren te houden. Ook al zo’n politieke uitspraak.”

Voorwaardelijke taakstraf van 50 uur

In deze zaak vorderde het OM een taakstraf van 80 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar waarin de vrouw geen dieren mag houden. De rechter veroordeelt de vrouwen tot een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur met een proeftijd van 2 jaar waarbij beide vrouwen ieder hooguit twee dieren mogen houden.

Verwijt relativeren

Volgens de rechter zijn er een paar verzachtende omstandigheden, waarvan de meest opmerkelijke de verwijzing naar de professionele veehouderij is. In de uitspraak staat letterlijk: “We hebben nu een heel naar dossier gezien van huisdieren, maar we moeten ons voor ogen houden dat het ook bij huisdieren ‘slechts’ om dieren gaat en hoe we in Nederland in het algemeen met dieren omgaan. Als je zou gaan kijken in de industrie, de veehouderij, en hoe daar dieren worden gehouden, zou je daar immers voortdurend situaties kunnen uitlichten die tot soortgelijke nare dossiers zouden leiden. Dat accepteren we echter en dat relativeert het verwijt dat we aan de verdachten kunnen maken.”