PvdD: minister komt toezeggingen bijenbeleid niet na

De Partij voor de Dieren vindt dat Nederland het bijenrichtsnoer moet invoeren, zonder alle aanpassingen die zijn doorgevoerd. Kamerlid Esther Ouwehand (PvdD) diende hiervoor moties in, omdat ze vindt dat landbouwminister Carola Schouten niet doet wat het kabinet de Kamer heeft beloofd.

Schouten ontkent dat ze niet doet wat ze heeft toegezegd. Ze is voorstander van een nieuw bijenrichtsnoer, omdat het effect van gewasbeschermingsmiddelen op bijen en hommels zorgvuldig onderzocht moet worden. De Europese Commissie wil het bijenrichtsnoer gefaseerd invoeren. “Daar is voor gekozen om de impasse in de EU over het richtsnoer te doorbreken”, aldus Schouten. Zo kan ingevoerd worden wat al kan en wordt in ieder geval een begin gemaakt, aldus Schouten.

PvdD wil compleet richtsnoer en extra testen bij toelatingen

Ouwehand reageert boos en benadrukt dat juist Nederland tegen de invoering van de tests op het gebied van chronische toxiciteit en de gevolgen voor solitaire bijen was. Ze wil het complete bijenrichtsnoer alsnog invoeren en vindt het huidige voorstel een uitgehold plan.

Ook wil PvdD de Europese verlening van toelating van gewasbeschermingsmiddelen niet langer toestaan zonder extra testen van de middelen op de effecten op bijen en hommels. Schouten reageert dat hierover afspraken zijn gemaakt en dat de Europese ombudsman de huidige werkwijze nog goedgekeurd. Ze wil dit beleid dus niet aangepast.

Stemming over moties waarschijnlijk volgende week

Over de moties van de PvdD ontstond nog een politieke procedurele discussie. Ouwehand wil donderdag over de moties stemmen, omdat maandag bij de Europese Commissie een vergadering is waarin het bijenbeleid wordt besproken. Coalitiepartijen vinden dit geen reden voor vervroegde stemmingen, waardoor over de motie pas volgende week wordt gestemd. Doorgaans worden verzoeken om op een ander moment te stemmen goedgekeurd door Kamerleden.