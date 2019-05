Politie heeft geen inzicht in aantal GPS-diefstallen

De politie heeft geen inzicht in het aantal diefstallen van GPS-systemen van trekkers. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in reactie op Kamervragen van Chris van Dam en Joba van den Berg (beiden CDA).

“Diefstal van GPS-systemen wordt niet onder een aparte code geregistreerd. Hierdoor zijn diefstallen van GPS-systemen in de registratiesystemen van de politie niet eenvoudig te onderscheiden van diefstallen waarbij andersoortige goederen zijn weggenomen. Het alsnog genereren van cijfers over het aantal diefstallen van GPS-systemen vergt dan ook (buitensporig) veel politiecapaciteit”, reageert Grapperhaus.

De Kamerleden vragen zich af of de politie wel genoeg doet om de diefstallen van GPS-systemen aan te pakken. In Zeeland en West-Brabant zijn afgelopen maanden tientallen GPS-systemen gestolen van trekkers bij loonwerkers en boeren. Vermoedelijk gaat het om georganiseerde criminaliteit. De dieven hebben het vooral gemunt op systemen van John Deere.

Politieonderzoek gestart

Grapperhaus schrijft dat naar aanleiding van de diefstal van zes systemen op vijf locaties in één nacht in Zeeland direct politieonderzoek is gestart. “Daar waar sprake was van braakschade of kans op DNA-sporen is onderzoek gedaan door de afdeling forensische opsporing. Dit is niet standaard, maar afhankelijk van de prioritering en de afweging of het zinvol is om forensisch onderzoek te doen. Hierin verschilt dit niet van hoe andere diefstaldelicten worden beoordeeld”, legt de minister uit.

In het geval aangiftes geen of te weinig concrete opsporingsindicaties bevatten en de politie te weinig informatie heeft om de verdachte op te sporen, doet zij voorlopig geen onderzoek of stopt het onderzoek. Boeren kunnen de schade vaak niet verhalen op de daders. Wanneer de systemen verzekerd zijn, kunnen ze mogelijk een beroep doen op hun verzekering.

In Zeeland zijn afgelopen maanden op veel plaatsen GPS-systemen gestolen. Bij een loonbedrijf in Zuidzande werden begin mei elf GPS-systemen gestolen, nadat in april op vijf Zeeuws-Vlaamse bedrijven zes systemen werden meegenomen. Op Tholen en in West-Brabant werden afgelopen weken eveneens meerdere GPS-systemen gestolen. Vermoedelijk gaat het om georganiseerde criminaliteit. De politie vraagt mensen die iets verdachts zien of tips hebben dit te melden. De politie adviseert boeren om trekkers in afgesloten ruimtes te zetten en waar mogelijk GPS-systemen van de trekker af te halen als ze niet gebruikt worden.