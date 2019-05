Overtreden MW: boetes en werkstraffen voor 7 boeren

Voor de economische politierechter bij de rechtbank Oost-Brabant heeft het Openbaar Ministerie woensdag 8 mei tijdens een ‘themazitting mestfraude’ tegen 7 veehouders werkstraffen tot 140 uur en boetes tot € 22.000 geëist. De 7 boeren uit Brabant en Limburg hielden volgens het OM in totaal honderden varkens of duizenden kippen meer dan waarvoor zij rechten in bezit hadden. De rechter heeft aansluitend uitspraak gedaan.

Een varkenshouder in Reusel-De Mierden moet van de rechter een boete van € 8.000 betalen omdat hij in 2015 bijna 300 varkens meer hield dan was toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In 2016 en 2017 hield een varkenshouder in Boxmeer zo’n 170 varkens meer dan waar hij rechten voor had. Hij moet een boete van € 5.000 betalen. Dezelfde boete krijgt een varkenshouder uit Venray omdat hij 200 teveel had. Een boer in Grave krijgt een boete van € 3.000 opgelegd omdat hij in 2016 100 varkens te veel hield.

Voor het in 2016 en 2017 houden van 12.000 kippen meer dan vergund, krijgt een pluimveebedrijf in Laarbeek een boete van € 22.000 en de eigenaar een werkstraf van 140 uur. Een pluimveehouder in Leudal die bijna 5.000 kippen te veel had, krijgt een boete van € 6000. In de meeste gevallen werden de straffen deels voorwaardelijk opgelegd om de ondernemers naar de toekomst toe te waarschuwen.

Tijdens de zitting werden in de meeste zaken ook ontnemingsvorderingen aangekondigd in verband met de bespaarde leasekosten. Het OM heeft berekend dat verdachten bij elkaar ruim € 40.000 hebben bespaard en wil dit ontnemen bij de verdachten. Een van de zaken wordt aangehouden voor nader onderzoek.

Niet naleven wet dient fors te worden gestraft

Dat boeren meer dieren houden dan waar ze rechten voor hebben moet stevig worden aangepakt, volgens de officier van justitie tijdens de zitting. “Het systeem en het plafond van de Meststoffenwet zijn er niet voor niets. Het voert Europees recht uit en Europa houdt ons niet voor niets scherp in de gaten”, aldus de officier van justitie. “De concurrent die zijn zaken wel op orde heeft, heeft de hoge prijs voor de dierrechten wel betaald. Als niet stevig wordt opgetreden tegen concurrenten die vals spelen, valt de prikkel tot nalevingsbereidheid bij normaal eerlijke ondernemers weg.”

Ook het milieu en de volksgezondheid zijn in het geding als er te veel dieren worden gehouden, aldus het OM. “Het dierrechtensysteem dient het belang van milieu- en volksgezondheid. Dieren belasten het milieu door uitstoot van stikstof, fosfaat, ammoniak en overige broeikasgassen. Daarnaast produceren ze fijn stof en geur.”