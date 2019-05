Opleving prijs fosfaatrecht van korte duur

De prijs voor fosfaatrechten is na de opleving van maandag 27 mei weer terug op het niveau van voor de Kamerbrief van minister Carola Schouten. Waar de prijs gisteren nog ruim boven de € 170 per netto kilo stond, ligt de prijs nu iets boven de € 160 per netto kilo fosfaat.

De aankondiging van minister Schouten om het afromingspercentage te verhogen tot 20% zorgde voor flink wat reuring in de markt maandag. Verkopers die hun fosfaatrechten voor het weekend nog voor rond de € 160 per kilo in aanbieding hadden, verhoogden hun vraagprijs. Lang hield die vraagprijs dus geen stand.

Lees verder onder de grafiek.

Handel leaserechten ligt nagenoeg stil

Het aanbod dat sinds gisteren los is gekomen, kent vraagprijzen die op dit moment op maximaal € 163 per netto kilo liggen. Het gros van de partijen die worden verhandeld zijn qua omvang niet veel groter dan 100 tot 200 kilo fosfaat. De handel in leaserechten ligt nagenoeg stil op dit moment. De prijs voor leaserechten blijft rond de € 30 per netto kilo hangen.

Wanneer de verhoging van het afromingspercentage definitief is, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat dinsdag schriftelijke vragen kunnen worden gesteld en dat er woensdag antwoorden komen. Woensdagmiddag wordt er dan gedebatteerd en gestemd over het wetsvoorstel van Schouten.