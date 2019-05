Onderzoeken naar aardbevingsschade agrarische bedrijven

Boeren in Groningen krijgen nog geen zekerheid over de afhandeling van schade aan hun bedrijven. Er worden eerst onderzoeken gedaan. Dat blijkt uit een brief van minister Eric Wiebes van Economische Zaken aan de Tweede Kamer met zijn reactie op de aanbevelingen van de Agrarische Tafel over het afhandelen van de schade bij boeren als gevolg van de Groningse gaswinning.

Minister Wiebes gaat eerst 2 onafhankelijke onderzoeken uitvoeren, een naar een causaal verband tussen de gaswinning en de ongelijkmatige bodemdaling en tussen de gaswinning en de waterhuishouding. Ook wordt een onderzoek gestart naar een mogelijk verband tussen bodembeweging en lekkende mestkelders. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. - Foto: ANP De Agrarische Tafel vroeg ook om een agroloket waar boeren met al hun vragen terecht kunnen. Dit loket wordt ondergebracht bij een nieuw op te richten zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) die de schadeafhandeling en versterkingsoperatie van alle gaswinningsschade gaat regelen. Kennis over agrarische zaken moet worden vergroot Wiebes bekijkt samen met de provincie Groningen en betrokken gemeenten hoe de agrarische panden gebruik kunnen maken van de opkoopregeling van het woonbedrijf. Daarnaast adviseert Wiebes de Agrarische Tafel om zelf rechtstreeks met de Nationaal Coördinator Groningen te spreken over de versterkingsoperatie en met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen over de schadeafhandeling. Dit moet de kennis op het gebied van de agrarische zaken vergroten om de schadeafhandeling zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. De Agrarische Tafel wordt voorlopig voortgezet en wordt uitgebreid met een werkgroep waarin de overheid en de agrarische sector een vinger aan de pols houden over de gevolgen van eventuele beleidswijzigingen voor de agrarische sector. De afhandeling van de schade en de nieuwe versterkingsoperatie zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd. Wiebes waarschuwt al wel dat de stappen die gezet gaan worden tot veranderingen kunnen leiden. In Groningen was woensdagochtend opnieuw een zware aardbeving.